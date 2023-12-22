  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За номинантов премии "Город в лицах" проголосовали 45 тыс. человек
Сегодня, 15:57
102
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

За номинантов премии "Город в лицах" проголосовали 45 тыс. человек

0 0

Церемония награждения победителей состоится в марте

Около 45 тыс. человек приняли участие в народном онлайн-голосовании на премии издания "Петербургский дневник" "Город в лицах". Голосование завершилось 29 февраля.

В этом году в конкурсе было 11 различных номинаций, включая "Воспитатель детского сада", "Детский тренер", "Универсальный специалист МФЦ", "Социальный куратор", "Классный руководитель", "Работник жилищно-коммунального хозяйства", "Сварщик", "Водитель общественного транспорта", "Специалист учреждений культуры", "Врач скорой помощи" и "Работник садово-паркового хозяйства".

Церемония награждения победителей состоится в марте, где им будут вручены призы и памятные подарки. Кроме того, их портреты будут размещены на городских рекламных носителях и в общественном транспорте.

Ранее мы сообщили о том, что узбекский студент задекорировал Чебурашку в национальном стиле.

Фото:  Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"

Теги: город в лицах, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии