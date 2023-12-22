Узбекский студент задекорировал Чебурашку в национальном стиле

Хуршид Акрамов хотел подарить участнику из Петербурга этого любимого героя детства в узбекской национальной одежде.

Студент Хуршид Акрамов из Ташкентского университета прикладных наук решил преобразить Чебурашку, главного символа Всемирного фестиваля молодежи, и воплотить его в национальном стиле. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Акрамов хотел подарить участнику из Петербурга этого любимого героя детства в узбекской национальной одежде.

Студент узнал, на ВФМ-2024 проходит обмен Чебурашками, поэтому решил украсить своего, нарядив его в национальный костюм. Это настоящая узбекская тюбетейка. Юноша хотел бы подарить её участнику петербургской команды.

Фото: Анастасия Бирюкова / "Петербургский дневник"