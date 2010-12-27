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В "Горэлектротрансе" опровергли сообщения о забастовке водителей
Сегодня, 19:34
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nadezhda_sib

В "Горэлектротрансе" опровергли сообщения о забастовке водителей

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Ранее сообщалось о том, что забастовки начались 10 декабря.

Руководство "Горэлектротранса" отрицает факт забастовки среди водителей трамваев и троллейбусов, сообщила "Gazeta.SPb". 

При этом на предприятии готовы учитывать интересы их сотрудников и изменить должностную инструкцию водителей. При этом прийти к согласию по результатам руководству и сотрудникам не удалось. 

В "Горэлектротрансе" утверждают, что сообщения о забастовках - это провокация. 

Напомним, в группе "ВКонтакте" "Подслушано в ГЭТ и ТКК" появилось сообщение о том, что несколько работников проводят "итальянскую забастовку" на маршрутах трамвая №6 и №16. Автор поста предлагал присоединиться к акции протеста и другим водителям. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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