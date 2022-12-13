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Новым гендиректором "Главстрой Санкт-Петербург" стал Юрий Константинов
Сегодня, 15:00
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Новым гендиректором "Главстрой Санкт-Петербург" стал Юрий Константинов

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До этого руководитель занимал должность топ-менеджера в "Группе ЛСР".

Новым гендиректором компании "Главстрой Санкт-Петербург" стал Юрий Константинов. Руководитель работает в сфере строительства 20 лет, ранее он занимал должность топ-менеджера в "Группе ЛСР".

Основными задачами Константинова на новой должности станет улучшение эффективности бизнес-процессов внутри компании, а также стратегическое развитие самых значимых проектов, в частности, "Северной долины" "Юнтолово", а также запуска нового проекта в Кронштадте.

Отметим, что "Главстрой Санкт-Петербург" выступает одним из лидеров  на строительном рынке в стране.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный подписал договоры на покупку квартир для льготников на 3 млрд рублей.

Фото: пресс-служба "Главстроя Санкт-Петербург"

Теги: бизнес, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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