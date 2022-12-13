Смольный подписал договоры на покупку квартир для льготников на 3 млрд рублей

В этом году планируется купить квартиры для детей-сирот и льготных категорий граждан на 11,6 миллиарда млрд.

В пятницу, 31 марта, КИО подписал с застройщиками порядка 30 контрактов на закупку квартир для льготников в троящихся домах. Общая сумма контрактов составила более трех млрд рублей. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

"Группа ЛСР" получила 1,2 млрд рублей. Так, заключили контракты на 57 однокомнатных квартир стоимостью 353 млн рублей со сроком сдачи до конца 2024 года. Квартиры закупили в ЖК "Ручьи" и "Цветной город" в Красногвардейском районе.Компании "Эдванс" и "Стоун" продали городу квартиры примерно на один миллиард рублей каждая.

В этом году планируется купить квартиры для детей-сирот и льготных категорий граждан на 11,6 миллиарда млрд.

Ранее в Петербурге хотят оказывать бесплатную юрпомощи осиротевшим студентам и учащимся. Сейчас рассчитывать на бесплатную юридическую консультацию могут только студенты-сироты, которые остались без родителей до 18 лет.

Фото: Piter.tv



