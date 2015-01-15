"Форд" влетел на столб на Московском проспекте

В каком состоянии находится водитель иномарки, пока неизвестно.

Днем в среду, 2 февраля, на Московском проспекте у дома №54 произошла страшная авария, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по кадрам, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, водитель "Форда" решил повернуть с крайней левой полосы направо в тот момент, когда по крайней правой полосе двигался автобус. Избежать столкновения не удалось: автобус протаранил иномарку, а та, в свою очередь, взлетела на столб.

Пострадал ли кто-то в столкновении, пока неизвестно. В комментариях горожане отметили, что столб, в отличие от машины, совсем не пострадал.

Ранее мы писали, что на перекрестке Ветеранов и Здоровцева столкнулись две маршрутки.

Видео: Piter.TV; vk.com/spb_today