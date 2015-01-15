Видео: на перекрестке Ветеранов и Здоровцева столкнулись две маршрутки

Днем во вторник, 2 февраля, на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Здоровцева столкнулись две маршрутки. Об этом сообщил очевидец в социальных сетях. Позже в распоряжение Piter.TV попала видеозапись момента аварии.
Похоже 165 не посмотрел,когда поворачивал. 52 трамвай парализован. 12:50, стоят наверное больше 30 минут уже
уточнил петербуржец.
На кадрах, которые запечатлели видеокамеры, видно, как один из водителей маршрутки ждет на перекрестке момента, чтобы повернуть налево. Судя по всему, из-за недостатка видимости, водитель решил совершить поворот, не удостоверившись в безопасности.
К месту подъехали службы экстренного реагирования. Достоверной информации о пострадавших пока нет.
Ранее мы писали, что ситуацию на дорогах утром в Петербурге оценили в 4 балла.
Фото: vk.com/spb_today
Видео: Piter.TV
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