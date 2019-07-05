Фонд капитального ремонта Ленинградской области меняет график работы колл-центра

Информация опубликована на официальном портале kapremlo47.ru.

Пресс-служба регионального Фонда капитального ремонта сообщает, что в связи с переездом центрального офиса временно меняется график работы специалистов и колл-центра.

Часы работы:- 4.07.2019 г. (четверг) - с 9.00 до 16.00;

- 5.07.2019 г. (пятница) - нерабочий день;

- в субботу и воскресенье - выходные дни;

- 8.07.2019 г. (понедельник) - нерабочий день (в техническом режиме);

- с 09.07.2019 (со вторника и далее) - по обычному расписанию.



Новый адрес офиса: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, 7, БЦ Мельник.

Информация опубликована на официальном портале kapremlo47.ru.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО