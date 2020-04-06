Белый нерпенок перекатывается со стороны в сторону и протирает лапками мордочку.

В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что "Фонд друзей балтийской нерпы" показал купание пушистого нерпенка после завтрака. Видео опубликовано в официальной группе волонтеров.

На кадрах, белый нерпенок перекатывается со стороны в сторону и протирает лапками мордочку.

"Лапушка!Такие ванночки разве примешь в природе? Зверушки очень ухоженные. Спасибо Вам большое за такую любовь и заботу!", —сказано в сообщении.

Интернет-пользователи отметили, что нерпенок выглядит счастливым и здоровым.

Ранее мы сообщали о том, что около Сестрорецка нашли истощенного нерпенка.

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