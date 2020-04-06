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"Фонд друзей балтийской нерпы" показал купание пушистого нерпенка после завтрака

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Белый нерпенок перекатывается со стороны в сторону и протирает лапками мордочку.

В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что "Фонд друзей балтийской нерпы" показал купание пушистого нерпенка после завтрака. Видео опубликовано в официальной группе волонтеров. 

На кадрах, белый нерпенок перекатывается со стороны в сторону и протирает лапками мордочку.

"Лапушка!Такие ванночки разве примешь в природе? Зверушки очень ухоженные. Спасибо Вам большое за такую любовь и заботу!",

—сказано в сообщении.

Интернет-пользователи отметили, что нерпенок выглядит счастливым и здоровым. 

Ранее мы сообщали о том, что около Сестрорецка нашли истощенного нерпенка.

Видео:Спасение тюленей 699-23-99/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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