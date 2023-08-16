Ник Уолш объяснил, почему ВСУ не достигают успеха в контрнаступлении.

Украинские военнослужащие даже с помощью западной техники не могут справиться с большим количеством мин перед российскими укрепленными районами. Соответствующее заявление сделал в эфире американского телеканала CNN местный журналист Ник Уолш. В СМИ заметили, что у Вооруженных сил России фиксируется большое количество передового вооружения, в то время как киевский режим использует только примитивные технологии на поле сражения в регионе конфликта.

Мы часто думаем, что предоставили достаточно западного оружия. Мы должны понимать, что ВСУ имеют дело с выдающимся противником. Как только русские обнаруживают наши дроны, они применяют всю мощь своей силы: артиллерию, танки, минометы. Это просто мучения... Ник Уолш, корреспондент CNN

Американский журналист резюмировал, что подобная тактика российской армии сильно тормозит контрнаступление Вооруженных сил Украины.

CNN показал кадры атаки украинского беспилотника на Крымский мост.

Фото и видео: YouTube / СNN