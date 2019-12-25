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"Единая Россия" рассмотрит снятие полномочий с Лысакова за высказывания
Сегодня, 13:33
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matveyvn

"Единая Россия" рассмотрит снятие полномочий с Лысакова за высказывания

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Пост в одном из ключевых парламентских комитетов не предполагает неуместных и некорректных высказываний.

Президиум фракции "Единая Россия" рассмотрит снятие полномочий с первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству Вячеслава  Лысакова за некорректные высказывания. Об этом рассказал депутат Сергей Неверов.

Отметим, что речь идёт только о снятии поста заместителя комиссии. Лишать Лысакова депутатского мандата не собираются. Решение обсудят на фракции, после вынесут на совет Думы.

Неверов рассказал, что высокий пост в одном из ключевых парламентских комитетов не предполагает неуместных и некорректных высказываний, которые позволяет себе Лысаков. При этом глава фракции ЕР отметил, что оставаясь просто депутатом, Лысаков может открыто выражать свою позицию.

Для меня это вполне понятно и ожидаемо, чисто по-человечески понятно, что это малоприятно.

Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы

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Фото: pixabay.com

Теги: вячеслав лысаков, госдума, единая россия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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