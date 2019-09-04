"Джокера" назвали лучшим кинокомиксом в истории

В широкий прокат фильм про главного злодея Бэтмена выйдет 3 октября.

Фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом назван лучшим кинокомиксом в истории по версии кинокритиков и первых зрителей. Такой вердикт они вынесли после премьерного показа картины на Венецианском кинофестивале.

После дебюта фильм имеет на сайте International Movie Data Base (IMDb) рейтинг 9,7 баллов из 10 возможных. Ранее лучшим в этой категории был фильм "Темный рыцарь" Кристофера Нолана, который набрал 9 баллов от зрителей.

В широкий прокат фильм про главного злодея Бэтмена выйдет 3 октября. Даже несмотря на то, что рейтинг фильма может упасть, уже можно говорить о его успехе. За образ "Джокера" критики пророчат Хоакину Фениксу премию "Оскар".

Ранее мы писали о возможном появлении "Джокера" в новых фильмах студии Warner Bros.

Видео: YouTube/ Warner Bros.