На проспекте Солидарности из окна выпала маленькая девочка

На проспекте Солидарности из окна выпала двухлетняя девочка. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщило издание "Фонтанка". Родители оставили малышку оставили без присмотра.

Трагическое событие произошло в одном из домов Невского района Петербурга. В четыре часа дня в детскую больницу имени Раухфуса привезли девочку с тяжелыми травмами. По сведениям "Фонтанки", малышку нашли около дома 13, на проспекте Солидарности. Малышка упала с третьего этажа, но, к счастью, осталась жива. На место происшествия сразу же вызвали скорую помощь.

На данный момент, девочка в тяжелом состоянии. Врачи поместили малышку в реанимацию. Обстоятельства проишествия устанавливаются полицией.

Ранее мы писали о том, что в Красногвардейском районе двухлетняя девочка не удержалась на подоконнике и упала с высоты второго этажа. Ребенок получил серьезные травмы.