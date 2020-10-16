"Дворец Пиетинена" - воплощение финского эпоса в архитектуре

В новом выпуске Piter.TV исследует одно из самых оригинальных и наполненных символами зданий Выборга.

Дом, о котором мы расскажем, на протяжении многих десятилетий XX века был главной доминантой в районе железнодорожного вокзала. Приезжающих в город людей должны были встречать нарядные фасады, поэтому внешнему облику здания придавалось большое значение.

Оно было построено в 1908 году архитектурным бюро Бертель Юнг и Бомансон по заказу богатого мебельного фабриканта Матти Пиетинена. В разное время здесь располагались разные коммерческие структуры: пансионат "Оттава", адвокатское бюро и в 30-е годы Советское консульство.

Мебельная компания Пиетинена была широко известна не только в Выборге, но и за его пределами. Фирма занималась оформлением интерьеров, производила мебель для банков, фешенебельных домов и дач.

Человек с удивительной судьбой. Представьте, учитель труда в сельской школе в местечке Сяккиярви, теперь это поселок Кондратьево. В 1892 году он приезжает в Выборг и открывает здесь свою мебельную фабрику. Дело в том, что любовь к дереву у него была с детства. А тут и любовь к дереву, и трудолюбие. И вот эти факторы действительно сделают его известным человеком. Лидия Воронина, член гильдии экскурсоводов города Выборга.

Матти Пиетинена постигла трагическая участь. Выборгская резня – один из эпизодов Гражданской войны в Финляндии, Матти был задержан и впоследствии расстрелян представителями новой власти.

Здание построено в традициях северного модерна – образы Калевалы в гранитных маскаронах, эркеры, арки и множество символов. Например, львиные головы над центральной аркой. Дело в том, что лев когда-то был представлен на гербе Великого княжества Финляндского. В последствии для финнов он станет символом независимости.

Как отмечает Лидия Воронина, утки здесь также не случайно. Карелы и финны уток очень почитали, так как считали, что утка стоит у истоков мироздания. Здесь также у нас присутствуют гномы. Они связаны с таким удивительным праздником как Рождество, ведь для финнов это самый главный праздник.

В ходе советско-финляндской войны многие здания в Выборге сильно пострадали и дом Пиетинена – не исключение. Здание потеряло свою внушительную двухэтажную угловую башню, лишилось нескольких эркеров и уникальной кровли, а в 1941 году почти полностью выгорело.

В послевоенный период также был утрачен декор, расположенный под треугольным балконом в левой части фасада, выходящем на вокзальную площадь. Декор был восстановлен по сохранившемся историческим фотографиям и частично по чертежам архитектора Армаса Линдгрена.

Ниши в угловой части здания раньше были окнами. Во время реконструкции 50-х годов были заложены и в процессе нынешней реставрации раскрыты, но, к сожалению, уже в качестве ниш, так как не было возможности выполнить оконные проемы. Наталья Полынцева, архитектор.

В техническом отношении здание было решено не менее новаторски, чем фасад. Отчасти поэтому его и называли дворцом. Это здание было первым, где появился лифт, горячее водоснабжение, электричество и телефонные линии.

По словам Натальи Полынцевой, вдохновившись дворцом Пиетинена, Эйжен Лаубе проектирует в Риге Романовский базар, используя схожие архитектурные приемы и даже схожий декор.

Дом Пиетинена стал источником вдохновения для столичного архитектора Александра Лишневского, который в 1913 году строит для врача Сагалова доходный дом на Лиговском проспекте, 91. Видно элементы, которые он заимствовал у дома Пиетинена - львиные головы, силуэт и многочисленные маскароны.

Кстати, здание мебельной фабрики Матти Пиетинена сохранилось до сих пор. Оно находится на Ленинградском проспекте, 5. Сейчас здесь завод "ЗАРО" - одно из старейших промышленных предприятий Выборга. Когда-то в этом здании производили мебель, а теперь обрабатывают металл.

Деревянных изделий фирмы почти не осталось. Ценный экземпляр - конторка скромно стоит в офисе сбербанка. И мало кто из посетителей и сотрудников знает, что это одно из творений Матти Пиетинена.

История дома и его хозяина имела печальную судьбу. Но память об этом сих пор живет в городе. И чтобы прикоснуться к этой истории не нужно прилагать усилий. Достаточно просто выйти с вокзала.