Двое иностранцев признались в 10 кражах из частных домов в Ленобласти

В период с января 2002 по ноябрь 2023 года они похитили имущество на сумму 55,5 млн рублей.

В Ленобласти были задержаны двое граждан Молдовы 1981 года рождения, проживающих в Петербурге, за кражу драгоценностей на сумму 260 тыс. рублей из частного дома в Сосновом Бору. Впоследствии была установлена их причастность еще к двум кражам из домов в деревне Низино и СНТ "Ручьи".

В ходе обысков по местам проживания задержанных были обнаружены и изъяты деньги в валюте различных стран и похищенные предметы. Один из фигурантов ранее уже был осужден за организацию преступного сообщества, фиктивную постановку мигрантов на учет и наркотики.

В настоящее время задержанных обвиняют еще в десяти кражах на территории Ленинградской области. В период с января 2002 по ноябрь 2023 года они похитили имущество на сумму 55,5 млн рублей. Уголовные дела по данным эпизодам объединены в одно производство. Фигуранты заключены под стражу. Кроме того, наложен арест на имущество задержанных на сумму 29,5 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина получил инфаркт после пробежки в бронежилете в поселке им. Морозова.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)