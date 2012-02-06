  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина получил инфаркт после пробежки в бронежилете в поселке им. Морозова
Сегодня, 15:40
58
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина получил инфаркт после пробежки в бронежилете в поселке им. Морозова

0 0

Пострадавший признался, что решил пробежать кросс в бронежилете, чтобы больше устать и п

Сотрудники скорой помощи спасли 46-летнего спортсмена с инфарктом во Всеволожском районе Ленинградской области. Мужчина почувствовал себя плохо во время пробежки на стадионе в поселке имени Морозова.

Благодаря водителю Олегу Маврину, фельдшер Ирина Апушкина и медсестра-анестезист Елена Митрошкина прибыли на место вызова всего за пару минут. Больной ожидал медиков, лежа в сознании на стадионе. Пациенту сделали кардиограмму и обнаружили обширный инфаркт. С помощью очевидцев атлета погрузили в машину скорой помощи.

Пострадавший признался, что решил пробежать кросс в бронежилете, чтобы больше устать и подкачаться. Его организм не справился с такой нагрузкой. Больной был госпитализирован во Всеволожскую КМБ, где его сразу же поместили в отделение кардиореанимации для проведения стентирования.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии