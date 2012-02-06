Мужчина получил инфаркт после пробежки в бронежилете в поселке им. Морозова

Пострадавший признался, что решил пробежать кросс в бронежилете, чтобы больше устать и п

Сотрудники скорой помощи спасли 46-летнего спортсмена с инфарктом во Всеволожском районе Ленинградской области. Мужчина почувствовал себя плохо во время пробежки на стадионе в поселке имени Морозова.

Благодаря водителю Олегу Маврину, фельдшер Ирина Апушкина и медсестра-анестезист Елена Митрошкина прибыли на место вызова всего за пару минут. Больной ожидал медиков, лежа в сознании на стадионе. Пациенту сделали кардиограмму и обнаружили обширный инфаркт. С помощью очевидцев атлета погрузили в машину скорой помощи.

Пострадавший признался, что решил пробежать кросс в бронежилете, чтобы больше устать и подкачаться. Его организм не справился с такой нагрузкой. Больной был госпитализирован во Всеволожскую КМБ, где его сразу же поместили в отделение кардиореанимации для проведения стентирования.

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Фото: Piter.TV