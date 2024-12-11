Свыше 5 тыс. человек примут участие в зимнем марафоне "Дорога жизни"

Старт основного марафона начнется у мемориала "Разорванное кольцо", а финишируют участники у мемориала "Цветок жизни".

Зимний марафон, приуроченный к 80-летию Великой Победы и 81-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, состоится уже в ближайшее воскресенье. О деталях мероприятия "Петербургскому дневнику" рассказала организатор соревнований, глава "Лиги Героев" Ксения Шойгу.

По ее словам, марафон "Дорога жизни" пройдет в 56-й раз. В этом году он посвящается двум важным датам российской истории: 80-летию победы в Великой Отечественной войне и 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Марафон служит напоминанием о героизме защитников города в те трудные времена. Участникам предлагаются три варианта дистанции: полный марафонский забег на 42,2 километра, а также дистанции на 1 и 5 километров.

Старт основного марафона начнется у мемориала "Разорванное кольцо", а финишируют участники у мемориала "Цветок жизни". Маршрут пролегает через Дорогу жизни, которая сыграла ключевую роль в снабжении города продовольствием и эвакуации жителей во время войны. Короткие дистанции начнутся и завершатся у мемориала "Цветок жизни".

Как отметила Ксения Шойгу, эти маршруты особенно популярны, поскольку не каждый готов пробежать полную марафонскую дистанцию, особенно зимой, когда условия становятся сложнее. Среди беговой общественности существует неписаное правило: нельзя сходить с трассы. Но несмотря на погодные трудности, многие стремятся принять участие в забеге, чтобы отдать дань уважения своим предкам и приобщиться к историческим ценностям, связанным с этим событием. Короткие дистанции привлекают семейные команды и пожилых участников.

Идея проведения марафона родилась благодаря Григорию Ивановичу Колгашкину, жителю блокадного Ленинграда и известному советскому марафонцу. 21 января 1970 года, в свой день рождения, он вместе с несколькими друзьями-бегунами впервые прошел маршрут от памятника "Разорванное кольцо" до монумента "Цветок жизни" в районе Ржевка. С тех пор мероприятие стало традиционным и привлекало всё больше участников. Григорий Иванович принимал участие в каждом марафоне вплоть до 2023 года, когда ему было 91 год, пройдя тогда одну километровую дистанцию. После его смерти в октябре 2023 года организаторы решили посвятить следующий марафон его памяти, разместив его портрет на медали финишеров и учредив специальный приз его имени.

В этом году ожидается участие более 5000 человек, что на 10% больше, чем в предыдущем году, когда на старт вышли около 4500 участников. Это новый рекорд для данного события. Организаторы отмечают рост интереса к марафону, который становится важной частью семейных традиций многих россиян. Сегодня "Дорога жизни" занимает третье место среди российских марафонов по числу участников.

Ранее Ксения Шойгу поделилась планами развития "Острова фортов".

Фото: ВКонтакте / Зимний марафон "Дорога жизни" (архив)