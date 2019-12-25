"Дочка" СЗРК выкупила два лота на крабовом аукционе за 15 млрд рублей

Победитель аукциона со своей стороны обязуется построить два крупных логистических комплекса.

ООО "Дальневосточная краболовная компания" (ДВКК), которая является дочерней структурой Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) с головным офисом в Северной столице, выкупила два лота на вылов крабов в ходе торгов Росрыболовства. По данным портала Fishnews, сумма сделки составила 15,2 млрд рублей.

Компания получила право на вылов синего краба в Северо-Охотоморской подзоне. Начальную цену каждого контракта оценили в 7,6 млрд рублей. Кроме того, в распоряжении ДВКК теперь находятся 11,11% квот для вылова краба-стригуна в Северо-Охотоморской подзоне и камчатского краба в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах.

Добавим, что победитель аукциона со своей стороны обязуется построить два крупных логистических комплекса.

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Фото: Pxhere