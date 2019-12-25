Крупный поставщик десертов запустит производство полуфабрикатов в ОЭЗ Петербурга

Завод решено было расширить и осуществлять там производство картофельных долек, хешбраунов и драников.

Принадлежащее ООО "Глобус Элит" кондитерская фабрика "Кристоф" направит 3,5 млрд рублей инвестиций в производство на территории ОЭЗ "Санкт-Петербург" картофельных полуфабрикатов. Об этом пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на представителей компании.

Предполагается, что строительные работы начнутся в следующем году на площадке ОЭЗ "Новоорловская".

Совладельцы "Кристофа" Владимир Рахлис и Кристоф Лаерманс изначально задумывали открытие производства инновационных ферментно-модифицированных концентратов для сырных топпингов и закусок. Позже завод решено было расширить и осуществлять там производство картофельных долек, хешбраунов и драников. Картофель фри на предприятии производить не будут.

Ранее мы сообщили о том, что фармкомпания "Вертекс" инвестирует более 2 млрд рублей в расширение производства в Петербурге.

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