Фармкомпания "Вертекс" инвестирует более 2 млрд рублей в расширение производства в Петербурге

В 2024 году предприятие планирует завершить освоение инновационно-производственного комплекса.

Фаркомпания "Вертекс" намерена расширить производственные площади не менее чем на 5300 кв. м. на участке ОЭЗ "Новоорловская" в Северной столице за ближайшие 12 месяцев. На эти нужды предприятие направит свыше 2 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба "Вертекс".

После расширения площадь производственной площадки производства должна достичь примерно 14 тыс. кв. м. Территорию разделят на 3 специализированных участка, кроме того, до конца 2023 года будет расширена площадь лабораторий службы качества и микробиологической лаборатории. Таким образом, в 2024 году компания планирует завершить освоение инновационно-производственного комплекса.

На данный момент компания занимает более 56 500 кв. м. от земли ОЭЗ "Новоорловская". Сюда входят не только производственные помещения, но также склады и вспомогательные территории.

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Фото: vertex.spb.ru