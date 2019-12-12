"Доброе утро": на КАДе две аварии парализовали движение

В четверг, 12 декабря, на разных участках КАД столкнулись сразу несколько машин. Авария парализовала движение. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
По словам очевидцев, в авариях никто не пострадал. Автомобили столкнулись на выезде из Мурино. В результате движение по КАДу встало.
"Всё полосы стоят в пробке, передвигаемся как улитки. Доброе утро блин!",
—отмечают автомобилисты.
Кроме того, в утро четверга ознаменовалось ДТП в Московском районе. Там водители не поделили дорогу на Варшавской улице.
"Двое перекрыли Кузнецовскую в сторону кубинской перед Варшавской",
— сказано в сообщении.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 90-летнюю женщину избили тростью из-за 350 рублей.
Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Андрей Михалев, яндекс.карты
Видео:Piter.TV
Обсуждение ( 0 )