  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:53
87
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

"Доброе утро": на КАДе две аварии парализовали движение

0 0

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

В четверг, 12 декабря, на разных участках КАД столкнулись сразу несколько машин. Авария парализовала движение. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. 

По словам очевидцев, в авариях никто не пострадал. Автомобили столкнулись на выезде из Мурино. В результате движение по КАДу встало. 

"Всё полосы стоят в пробке, передвигаемся как улитки. Доброе утро блин!",

—отмечают автомобилисты.

Кроме того, в утро четверга ознаменовалось ДТП в Московском районе. Там водители не поделили дорогу на Варшавской улице.

"Двое перекрыли Кузнецовскую в сторону кубинской перед Варшавской",

— сказано в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 90-летнюю женщину избили тростью из-за 350 рублей.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Андрей Михалев, яндекс.карты

Видео:Piter.TV

Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии