"Доброе утро": на КАДе две аварии парализовали движение

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

В четверг, 12 декабря, на разных участках КАД столкнулись сразу несколько машин. Авария парализовала движение. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, в авариях никто не пострадал. Автомобили столкнулись на выезде из Мурино. В результате движение по КАДу встало.

"Всё полосы стоят в пробке, передвигаемся как улитки. Доброе утро блин!", —отмечают автомобилисты.

Кроме того, в утро четверга ознаменовалось ДТП в Московском районе. Там водители не поделили дорогу на Варшавской улице.

"Двое перекрыли Кузнецовскую в сторону кубинской перед Варшавской", — сказано в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 90-летнюю женщину избили тростью из-за 350 рублей.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Андрей Михалев, яндекс.карты

Видео:Piter.TV