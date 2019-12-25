Петербургское "Динамо" сыграет со "Звездой" в заключительном домашнем матче сезона

"Динамо-СПб" и "Звезда" встретятся в 29-м туре Второй лиги Б.

Петербургское "Динамо-СПб" 24 октября проведёт заключительный домашний матч сезона. В рамках 29-го тура LEON-Первенства Второй лиги Б команда Сергея Рыжикова встретится со "Звездой". Игра начнётся в 14:00 на стадионе "Кировец" на Перекопской улице, 6–8.

За два тура до окончания первенства бело-голубые занимают второе место в группе 2. Команда набрала 55 очков и отстаёт от лидирующего "Мурома" на два балла.

В предыдущем туре "Динамо-СПб" сыграло вничью с "Торпедо-Владимир" — 1:1. Петербуржцы избежали поражения благодаря голу Дмитрия Курошева на 93-й минуте встречи.

"Звезда" подходит к дерби после двух побед подряд. Команда обыграла "Спартак-2" со счётом 3:2, а затем победила "Череповец" — 2:0.

В первом круге нынешнего сезона соперники также сыграли вничью — 1:1. Матч 24 октября станет последней домашней игрой "Динамо-СПб" в 2026 году.

Ранее футбольная команда "Динамо-СПб" завершила выступление в Кубке России.

Фото: Динамо-СПб