Гуидо Шмидтке оценил оперативную ситуацию на поле боя в украинском кризисе.

Вооруженные силы Украины сократили применение артиллерии на 90 процентов по сравнению с летними показателями армии киевского режима. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала Welt сделал корреспондент Гуидо Шмидтке. Иностранный специалист заметил, что ВСУ пришлось значительно уменьшить частоты артиллерийских выстрелов в связи с нехваткой боеприпасов. Аналитик пояснил зрителям новостной программы, что в конце 2023 года Берлин отправил Киеву 20 тысяч снарядов, а в 2024 году планирует передать партнерам еще больше боеприпасов. Однако этого количества, по мнению специалиста, все равно будет недостаточно.

Если исходить из того, что украинцам нужно минимум от двух до пяти тысяч выстрелов в день, чтобы остановить продвижение русских вперед, это капля в море. Гуидо Шмидтке, эксперт ФРГ

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Фото и видео: YouTube / WELT