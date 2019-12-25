"День русской музыки" перекроет проезд по Инженерной улице на пять дней

Мероприятие пройдет с 4 по 9 сентября.

В пятницу, 4 сентября, в Петербурге начнется мероприятие "День русской музыки". До 9 сентября событие внесет изменения в автомобильное движение в центре города, сообщили в КРТИ.

Известно, что культурно-массовое мероприятие проведет АНО "Центр поддержки культурных инициатив "Культура рядом". С 8.00 4 сентября до 8.00 9 сентября проезд по Инженерной улице со стороны площади Искусства будет невозможен.

Ранее мы рассказывали, что вандалы привязали телевизор на место светофора на дороге в Волховском районе.

Фото: pixabay