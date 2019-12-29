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"Ъ": Данные пользователей "Госуслуг" утекли в Сеть

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"Дыру" в сервере пытаются устранить с 28 декабря.

Как выяснила газета "Коммерсант", в открытом доступе на специализированных форумах оказались данные 28 тысяч пользователей российского портала "Госуслуги". Данные о характере базы разнятся, но специалистами были найдены ФИО граждан, СНИЛС, ИНН, номера телефонов, электронная почта, информация о детях и многое другое.

Предположительно, данные с "взломанного" сервера могли принадлежать порталу "Госуслуги" в Ханты-Мансийском автономном округе. Утечка информации могла произойти по причине неверной настройки программного обеспечения одного из серверов портала.

Ранее мы сообщали о том, что в интернет утекли данные 267 млн. пользователей Facebook.

Теги: взлом, госуслуги, хакеры
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Тема дня, Общество,

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