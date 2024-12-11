Нетрезвая водительница каршеринга сбила светофор на Камышовой улице

Несмотря на аварию, женщина не получила травм. Однако падение светофора привело к новому происшествию

В воскресенье, 19 января, примерно в 23:30 сотрудники ОБ ППСП Приморского района заметили подозрительные манёвры каршерингового автомобиля Kia Rio. Это вызвало у полицейских сомнения в трезвости водителя, поэтому они решили проследовать за автомобилем. Водитель, заметив слежку, начал увеличивать скорость и пытался уйти от погони. На Камышовой улице возле дома 5 он потерял контроль над машиной, врезался в светофор и съехал на газон.

По информации ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, полиция задержала нарушителя, которым оказалась 37-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на аварию, она не получила травм. Однако падение светофора привело к новому происшествию: автомобиль BMW наехал на провода упавшего светофора и протащил их через дорогу. К счастью, в этом случае также никто не пострадал.

Женщине было предложено пройти медицинское освидетельствование, а на неё составили административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что фура столкнулась с легковушками и пробила ограду кладбища на Волковском проспекте.

Фото: Piter.TV