Фура столкнулась с легковушками и пробила ограду кладбища на Волковском проспекте

Большегруз мог нанести ущерб могилам, так как они находятся достаточно близко к ограде.

Фура протаранила забор и оказалась на территории кладбища напротив дома №128 на Волковском проспекте. Информация об инциденте появилась в четверг, 16 января, в социальных сетях.

Фото с места аварии размещено в сообществе "Новости Купчино", где видно грузовик, чей тягач оказался на кладбище, а также две поврежденных легковушки.

В комментариях пользователи высказывают опасения, что большегруз мог нанести ущерб могилам, так как они находятся достаточно близко к ограде.

Ранее мы сообщили о том, что полиция проводит проверку по факту смерти водителя на Репищева.

Фото: ВКонтакте / Новости Купчино (Роман Комисинский)