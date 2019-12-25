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ДТП со смертельным обгоном произошло в Приозерском районе
Сегодня, 14:57
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ДТП со смертельным обгоном произошло в Приозерском районе

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Водитель Chevrolet Cobalt скончался на месте от полученных травм, а его пассажирка (женщина, на вид 70-80 лет) была госпитализирована в тяжелом состоянии. Водитель Ford также получил травмы и был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В среду, 14 августа, 11:14 на 92 км автодороги "Санкт-Петербург-Сортавала-Петрозаводск" в Приозерском районе Ленобласти произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по гПетербургу и Ленобласти, 79-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt решил совершить обгон, выехав на встречную полосу, что является нарушением правил дорожного движения. В результате он столкнулся с двигающимся во встречном направлении  Ford Explorer, которым управлял 49-летний мужчина. После этого  Ford толкнулся с автомобилем Renault Duster, за рулем которого был 60-летний водитель.

Водитель Chevrolet Cobalt скончался на месте от полученных травм, а его пассажирка (женщина, на вид 70-80 лет) была госпитализирована в тяжелом состоянии. Водитель Ford также получил травмы и был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП в центре Петербурга пострадали байкер и 14-летняя пассажирка Mercedes.

Фото: Telegram / Петербургская полиция

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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