Леонид Шаров рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские подразделения из "Центральной" группировки сил за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление перед журналистами на регулярном брифинге от 11 января сделал старший офицер пресс-центра "Центра" Леонид Шаров. Военнослужащий пояснил, что мотострелкки смогли сорвать ротацию личного состава Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Торское. Огнем артиллерии перемещение противника было остановлено, он вернулся на изначальные рубежи.

Армейской авиацией и артиллериейпоражены три командно-наблюдательных и пять опорных пунктов националистов, скопления живой силы и техники 63 и 66 механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Леонид Шаров, старший офицер "Центра"

В рамках контрбатарейной борьбы военнослужащими подавлено более 20 огневых средств ВСУ. Враг потерял до 190 военнослужащих противника убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и две единицы автомобильной техники, использовавшихся для подвоза.

Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.

Фото и видео: Минобороны России