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В Петербурге построили Центр управления добычей нефти на шельфе Арктики
Сегодня, 15:47
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В Петербурге построили Центр управления добычей нефти на шельфе Арктики

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Объект стал частью научно-технического кластера "Газпром нефти".

В Петербурге состоялось открытие Центра управления добычей нефти на шельфе российской Арктики. Об этом сообщила пресс-служба "Газпром нефти".

Объект является частью научно-технического кластера компании. Его деятельность будет направлена на управление платформой Приразломного месторождения. Оператором проекта выступает "Газпром нефть шельф": благодаря Центру он сможет нарастить скорость и эффективность управления, а также обеспечит безопасность работ в Баренцевом море. 

Благодаря работе кросс-функциональной команды и современным IT-инструментам мы снижаем риски и максимально используем его потенциал. Все данные мы объединяем в единую цифровую модель, настоящий цифровой двойник "Приразломной", который сможет просчитывать последствия принимаемых решений и показывать наиболее эффективный вариант выполнения наших задач с учётом заданных сценарных условий.

Игорь Рустамов, генеральный директор "Газпром нефть шельф"

Ранее мы сообщили о том, что до 15% офисов освободятся после переезда "Газпрома" в Лахту.

Фото: Pxhere

Теги: газпром нефть, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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