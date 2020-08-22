В Петербурге построили Центр управления добычей нефти на шельфе Арктики

Объект стал частью научно-технического кластера "Газпром нефти".

В Петербурге состоялось открытие Центра управления добычей нефти на шельфе российской Арктики. Об этом сообщила пресс-служба "Газпром нефти".

Объект является частью научно-технического кластера компании. Его деятельность будет направлена на управление платформой Приразломного месторождения. Оператором проекта выступает "Газпром нефть шельф": благодаря Центру он сможет нарастить скорость и эффективность управления, а также обеспечит безопасность работ в Баренцевом море.

Благодаря работе кросс-функциональной команды и современным IT-инструментам мы снижаем риски и максимально используем его потенциал. Все данные мы объединяем в единую цифровую модель, настоящий цифровой двойник "Приразломной", который сможет просчитывать последствия принимаемых решений и показывать наиболее эффективный вариант выполнения наших задач с учётом заданных сценарных условий. Игорь Рустамов, генеральный директор "Газпром нефть шельф"

Ранее мы сообщили о том, что до 15% офисов освободятся после переезда "Газпрома" в Лахту.

Фото: Pxhere