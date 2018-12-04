Буддийская община Петербурга передала копию бюста Екатерины II бурятскому Анинскому дацану

Это сделали в честь 255-летия официального принятия буддизма в России как государственной религии.

В пятницу, 23 августа, буддийская община Петербурга передала бюст Екатерины II Анинскому дацану, который находится в Республике Бурятия. Гости города получили его в подарок на 255-летие официального принятия буддизма в России как государственной религии. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Торжественное мероприятие прошло в дацане Гунзэчойнэй на Приморском проспекте. На праздник приехала делегация Буддийской традиционной Сангхи России и Анинского дацана. Оригинал бюста Екатерины II много лет находился в Республике Бурятия, но затем был утрачен. Его копию, специально сделанную для гостей в Петербурге, планируют вернуть на прежнее место в Анинском дацане.

Напомним, что в 1746 году именно Екатерина II подписала указ об официальном признании главы буддийской церкви Восточной Сибири и Забайкалья.

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Фото: пресс-центр администрации Петербурга