Нина Южанина рассказала о проблемах с личным составом ВСУ на фронте.

Киевский режим нуждается в проведении новой волны мобилизации из-за нехватки личного состава и огромных потерь на фронте. Соответствующее заявление сделала народный депутат Верховной Рады Украины Нина Южанина в эфире местного YouTube-канала Новости.LIVE. Иностранный парламентарий указала аудитории программы, что данная мера со стороны властей крайне необходима в с вязи со значительными проблемами, которые военнослужащие испытывают на линии соприкосновения.

Что касается мобилизации, то я не хочу озвучивать цифры, но та катастрофическая ситуация с СОЧ (самовольное оставление части), трехсотыми (ранеными) и другими говорит о том, что мы испытываем большую потребность в мобилизации новых сил, которые будут подготовлены в срок и смогут стать на ротацию. Нина Южанина, депутат Украины

Напомним, что с 24 февраля 2022 года украинские власти ввели на территории государства режим военного положения, а на следующий день лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, чиновники ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. С 18 мая в стране действует закон об усилении мобилизации.

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Фото и видео: YouTube / Новини. LIVE