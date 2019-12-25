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"BMW" влетел в столб на Мурманском шоссе
Сегодня, 12:03
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Arinablinova

"BMW" влетел в столб на Мурманском шоссе

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Водителя госпитализировали с подозрением на многочисленные переломы.

В понедельник утром, 9 марта, на 43-м километре Мурманского шоссе произошло серьезное ДТП. Об этом 78.ru сообщил источник в экстренных службах.

Предполагается, что автомобиль марки "BMW" влетел в столб. В результате столкновения сильно пострадал 20-летний водитель. Спасатели, приехавшие на место, деблокировали раненного мужчину из машины. Позднее врачи доставили его в больницу с подозрением на многочисленные переломы ног и костей таза. 

Ранее мы писали, что кроссовер снес забор на Гражданском проспекте и вылетел на тротуар.

Фото: pexels

 

Теги: дтп, столб, шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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