"ББР банк" сообщил об обысках в офисе в Петербурге

Финансовая организация подтвердила факт следственных мероприятий, подчеркнув, что они не касаются деятельности самого банка.

Кредитная организация "ББР банк" официально подтвердила проведение оперативно-следственных мероприятий в одном из своих отделений в Санкт-Петербурге. Как сообщили представители финансового учреждения агентству РИА Новости, 23 июля, правоохранительные органы осуществили обыск в помещении банка.

Да, действительно, в нашем отделении в Санкт-Петербурге проводятся обыски правоохранительными органами, - заявили в пресс-службе банка

В официальном комментарии подчеркивается, что "эти действия не имеют отношения к деятельности банка" и связаны исключительно с проверкой в отношении одного из клиентов финансовой организации.

Временное приостановление обслуживания клиентов затронуло только то отделение, где проводятся следственные действия. Все остальные филиалы "ББР банка" продолжают работу в штатном режиме.

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Фото: Piter.TV