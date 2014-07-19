"ББР банк" сообщил об обысках в офисе в Петербурге

Кредитная организация "ББР банк" официально подтвердила проведение оперативно-следственных мероприятий в одном из своих отделений в Санкт-Петербурге. Как сообщили представители финансового учреждения агентству РИА Новости, 23 июля, правоохранительные органы осуществили обыск в помещении банка.
Да, действительно, в нашем отделении в Санкт-Петербурге проводятся обыски правоохранительными органами, -
заявили в пресс-службе банка
В официальном комментарии подчеркивается, что "эти действия не имеют отношения к деятельности банка" и связаны исключительно с проверкой в отношении одного из клиентов финансовой организации.
Временное приостановление обслуживания клиентов затронуло только то отделение, где проводятся следственные действия. Все остальные филиалы "ББР банка" продолжают работу в штатном режиме.
Ранее мы рассказывали о том, что задержан подозреваемый в убийстве незнакомки на Демьяна Бедного в 2007 году.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все