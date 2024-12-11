"Ангарский маньяк" Попков не смог объяснить, зачем сжег тело одной из жертв

Согласно материалам суда, в 1997 году маньяк вывез одну из своих жертв на окраину города.

Осужденный на пожизненный срок бывший милиционер Михаил Попков, известный как "Ангарский маньяк", не смог объяснить, зачем сжег тело одной из жертв. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на материалы по делу.

Согласно материалам суда, в 1997 году маньяк вывез одну из своих жертв на окраину города, затем избил и задушил девушку. После этого Попков облил труп бензином и поджег. Маньяк не смог объяснить, зачем он решил это сделать. Напомним, экс-милиционер был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек.

Ранее мы сообщали, что бердский маньяк Юдин решил обжаловать пожизненный срок в Верховном суде.

Фото: Piter.tv