Пожарные полтора часа тушили горящий завод во Всеволожском районе

В настоящее время информации о пострадавших нет.

В пятницу, 11 января, в поселке Щеглово Всеволожского района Ленобласти загорелся завод. На ликвидацию пламени ушло полтора часа, сообщает сетевое издание "Невские Новости" со ссылкой на региональный главк МЧС.

В районе 01:40 в пятницу, 11 декабря, пламя охватило порядка 100 квадратных метров площади здания. Проливом конструкций занимались 14 спасателей из 96, 93, 101 и 128 пожарных частей Ленобласти. Ликвидировать огонь им удалось только к 03:02.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, информации о пострадавших пока что нет.

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Источник: сетевое издание "Невские Новости"