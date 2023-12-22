Звезда мировой оперы Хибла Герзмава выступила в Петербурге

Певица отметила, что ее порадовала полная посадка в зале.

В Петербургской филармонии прошел вокальный вечер. На сцене Большого зала выступила известная певица Хибла Герзмава. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Мировая звезда оперы выступила вместе с пианисткой Екатериной Ганелиной. Она исполнила вокальные циклы и романсы русских композиторов.

Хибла Герзмава отметила, что ее порадовала полная посадка в зале. Она призналась, что очень любит петербургских зрителей и город на Неве.

Хибла Герзмава гастролирует по всему миру. Она выступала в Мариинском театре, лондонском Ковент Гардене, в Метрополитен-опере в Нью-Йорке, Римской опере.

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Фото: Pxhere