В США скончалась звезда "Голоса" Беверли Макклеллан

Певица боролось с онкологией.

В четверг, 1 ноября, в возрасте 49 лет скончалась любимица публики, финалистка шоу "Голос" Беверли Макклеллан. Американская певица долгое время боролось с онкологией. В итоге болезнь победила ее.

Женщина до последнего верила, что сможет справиться со страшным недугом. Однако недавно ее состояние резко ухудшилось. Беверли Макклеллан срочно госпитализировали в больницу штата Калифорния. Врачи сообщили, что опухоль дала метастазы по всем частям тела.

Напомним, Макклеллан стала одной из трех финалистов первого сезона "Голос". Певица попала в команду Кристины Агилеры. Проект принес женщине известность. До него она записала пять альбомов.

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Видео: YouTube / Beverly McClellan – тема