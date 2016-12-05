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Звезда "Фантастических тварей" пришел на премьеру в костюме совы
Сегодня, 20:15
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IRINA_CHALKINA
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Звезда "Фантастических тварей" пришел на премьеру в костюме совы

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А на руках у Эзра Миллера красовались татуировки со словами "Avada Kedavra".

Звезда "Фантастических тварей" пришел на премьеру в костюме совы. Об этом сообщается на официальной странице киноленты в сети "Вконтакте". 

А на руках у Эзра Миллера красовались татуировки со словами "Avada Kedavra".

Фильм о волшебниках появится в кинотеатрах России 15 ноября этого года. 

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что фанаты Гарри Поттера нашли серьезную ошибку в еще не вышедшем фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Об этом они сообщили в Twitter.

Фото: Фантастические твари/вк

 

Теги: премьера фильма фантастические твари , фильм фантастические твари , эзра миллер
Категории: Лента новостей Культура Кино

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