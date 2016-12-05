А на руках у Эзра Миллера красовались татуировки со словами "Avada Kedavra".

Звезда "Фантастических тварей" пришел на премьеру в костюме совы. Об этом сообщается на официальной странице киноленты в сети "Вконтакте".

А на руках у Эзра Миллера красовались татуировки со словами "Avada Kedavra".

Фильм о волшебниках появится в кинотеатрах России 15 ноября этого года.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что фанаты Гарри Поттера нашли серьезную ошибку в еще не вышедшем фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Об этом они сообщили в Twitter.

Фото: Фантастические твари/вк