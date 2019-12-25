Звезда "Адской кухни" поделился рецептом идеальной селедки под шубой

Овощи для салата необходимо запекать, а не варить.

Звезда кулинарного шоу "Адская кухня" на телеканале "Пятница!" Анатолий Деренчук поделился рецептом идеальной селедки под шубой. По словам повара, овощи для салата следует запекать, а не варить. Об этом он рассказал в интервью изданию "Московский Комсомолец".

Селедка под шубой рецепт

Овощи нужно запекать в течение 40 минут. К картофелю можно добавить розмарин, чеснок и оливковое масло, к моркови и свекле – тимьян. После запекания овощи необходимо остудить, по желанию порезать или натереть на терке.

Всего в салате должно быть три-четыре слоя. Внизу располагается картофель, затем морковь, лук с селедкой и отварной белок яйца. Верхним слоем служит свёкла. Каждый слой промазывается майонезом.

Повар отметил, что есть различные вариации салата для гурманов. В качестве одного из слоев можно использовать тертое яблоко или заменить морковь ананасом. Также есть рецепт селедки под шубой со шпротами, однако шпроты со свёклой – это невкусно.

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Фото: Instagram / chefanatoly