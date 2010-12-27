Зобнин покинул расположение сборной России: играть еще рано

Роман Зобнин закончил работу в составе сборной России. Футболист не попадет в заявку на игру против национальной команды Аргентины.

Футболист Роман Зобнин, как и ожидалось, не попадет в заявку сборной России в матче против национальной команды Аргентины. Сегодня, 10 ноября, игрок московского "Спартака" покинул расположение главной команды страны. Это связано с тем, что спортсмен не до конца восстановился от тяжелой травмы: повреждения крестообразной связки, полученного в июньском матче со сборной Венгрии.

Пресс-служба сборной России сообщила, что тренерский штаб принял решение освободить Романа Зобнина от сборов, на которые он был вызван ранее. Видимо, физическая форма и здоровье полузащитника не позволяют ему готовиться в полную силу. В ближайшие часы Роман Зобнин вернется в расположение "Спартака" и будет тренироваться вместе с футболистами московского клуба.