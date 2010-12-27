Знаменитый художник Виктор Григорьев скончался в Петербурге

В Петербурге на 66 году жизни скончался известный художник Виктор Григорьев. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание. О гибели художника сообщила его супруга.

Виктор Григорьев — театральный художник, который оформил около 40 спектаклей в разных городах. Помимо этого его работы украшают витрину Большого театра кукол, а также витрины сети чайных магазинов. Григорьев работал в стиле стимпанк.

Прощание с Григорьевым состоится 19 февраля в домовой церкви святой великомученицы Анастасии Узорешительницы на Васильевском острове в 12.30.

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