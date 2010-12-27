"Союзмультфильм" выпустит продолжение "Ну, погоди" и "Чебурашки"

Целевой аудиторией мультфильмов будут не только дети, но и люди возраста 25-45 лет.

В 2019 году ряду культовых мультсериалов студии "Союзмультфильм" исполняется 50 лет. В связи с этом компания рассматривает вариант создать продолжение "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и других популярных проектов. Об этом РИА "Новости" рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

По ее словам, в представители "Союзмультфильма" хотят придать новую жизнь старым историям. Работа над некоторыми проектами уже ведется. Над какими именно она не уточнила, однако отметила, что целевой аудиторией мультфильмов будут не только дети, но и люди возраста 25-45 лет.

Где-то это будут анимированные комиксы, короткие истории с персонажами - по каждому из юбилейных персонажей мы обязательно сделаем новую историю. У нас ещё кроме "Ну, погоди!" (юбиляры) - "Маугли", "Умка", "Бременские музыканты" и "Чебурашка и крокодил Гена"

- рассказал Слащева

Ранее "Союзмультфильм" выпустил новую версию мультсериала "Простаквашино". В проекте приняли участие музыкант Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова, Антона Табакова и другие.