Знакомая погибшей под Тверью стюардессы рассказала о женщине

Кристина Распопова выбрала профессию осознанно и очень любила жизнь.

39-летняя бортпроводница Кристина Распопова, погибшая на борту бизнес-джета Embraer Legacy, выбрала профессию осознанно и очень любила жизнь. О женщине рассказала её знакомая в беседе с телеканалом "360".

Кристина – это огонь! Смелость и отвага сочетались с добротой и душевностью. <…> Очень любила жизнь, животных и людей. Собеседница телеканала "360"

Лётную карьеру Кристина Распопова начала ещё 12 лет назад, в 2011 году. Её знакомая опровергла слухи о беременности бортпроводницы, а также об оставшихся детях и мужьях. Погибшая была в разводе.

Напомним, что на бору воздушного судна также погибли командир Алексей Левшин и второй пилот Рустам Каримов. У первого остались жена и двое детей, у второго – супруга, с которой он обручился 4 года назад.

Ранее мы сообщили о том, что у "ЧВК Вагнер Центра" в Петербурге организовали стихийный мемориал.

Фото: РИА Новости