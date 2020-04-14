Мошенники из Петербурга обманули пенсионеров на 3,5 млн рублей

Предполагаемый офис находился в поселке Усть-Славянка.

В Петербурге мошенники представлялись работниками различных государственных учреждений и получали деньги пенсионеров. Подробности рассказала официальный представитель МВД РФ И.Волк.

По имеющейся информации, злоумышленники звонили пенсионерам и представлялись работникам гос.учреждений. Сообщники вводили в заблуждение пожилых людей о возможной выплате компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки. Для этого необходимо было перевести деньги якобы в счет оплаты налоговых сборов, открытия банковского счета и страховки. Если пенсионеры соглашались, то к ним заезжал курьер и забирал деньги.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила около 3,5 млн рублей.

Сотрудникам уголовного розыска ГУ МВД РФ по Петербургу и области удалось задержать пять подозреваемых. Предположительно, они выполняли роль диспетчеров и курьеров. Также задержан предполагаемый организатор. Он проживает в поселке Усть-Славянка на Советском проспекте, где мог располагаться офис и кол-центр соучастников. На месте были изъяты предметы, имеющие доказательное значение для уголовных дел.

По признакам преступления возбудили уголовное дело, предусмотренное ч.2 и 3 ст.159 УК РФ.

Предварительное расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге стремительно растет число безработных горожан .

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ