В Петербурге стремительно растет число безработных горожан 

Основными причинами увольнений является "простой" и закрытие компаний.

Во вторник, 14 апреля, стало известно, что число официальных безработных в Петербурге растет на тысячу в неделю. Об этом сообщила директор Центра занятости населения Северной столицы Юлия Горохова.

По словам Гороховой, на сегодняшний день в городе на Неве 16 тысяч 465 человек являются безработными. Отмечается, что буквально неделю назад в Северной столице без работы было 14 тысяч 500 горожан.

"Три тысячи человек в день обращается в центр занятости, чтобы встать на учет и получить пособие", —сказано в сообщении.

По данным специалистов, на следующей неделе в Петербурге ожидается 18 тысяч человек. Основными причинами увольнений является "простой" и закрытие компаний из-за самоизоляции до 30 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге изучат гены переболевших коронавирусом.

Фото:pixabay