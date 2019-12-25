В Петербурге стремительно растет число безработных горожан 

Во вторник, 14 апреля, стало известно, что число официальных безработных в Петербурге растет на тысячу в неделю. Об этом сообщила директор Центра занятости населения Северной столицы Юлия Горохова.
По словам Гороховой, на сегодняшний день в городе на Неве 16 тысяч 465 человек являются безработными. Отмечается, что буквально неделю назад в Северной столице без работы было 14 тысяч 500 горожан.
"Три тысячи человек в день обращается в центр занятости, чтобы встать на учет и получить пособие",
—сказано в сообщении.
По данным специалистов, на следующей неделе в Петербурге ожидается 18 тысяч человек. Основными причинами увольнений является "простой" и закрытие компаний из-за самоизоляции до 30 апреля.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге изучат гены переболевших коронавирусом.
Фото:pixabay
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