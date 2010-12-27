Злоумышленник проломил потолок в ювелирный магазин на Наставников

Он проломил потолок через фитнес-центр, который находится этажом выше.

Ювелирный магазин в Красногвардейском районе пытались обокрасть через пролом в потолке. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Информация о проломленном потолке в ювелирном магазине на проспекте Наставников, 24/1 поступила правоохранителям утром 28 ноября. По камерам удалось установить, что около трех часов ночи неизвестный проломил потолок из фитнес-клуба, который находится этажом выше.

По предварительной информации, все ценности на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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