Неизвестные в медицинских масках обчистили Первую семейную клинику Петербурга

Незнакомцы сломали замок и отжали входную пластиковую дверь помещения.

В ночь на 25 марта в Первую семейную клинику Петербурга проникли четверо неизвестных мужчин в медицинских масках и кепках и вынесли оттуда два металлических ящика. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Известно, что преступники ворвались в помещение на Коломяжском проспекте, 36/2, около 00:30. Они сломали замок и отжали входную пластиковую дверь. Грабители унесли из кабинета администратора и кассы два металлических ящика. Общий ущерб, причиненный преступниками, устанавливается.

В клинике есть камеры наблюдения. На вид грабителям около 25-30 лет. С места происшествия они скрылись на автомобиле BMW черного цвета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что на проспекте Пятилеток вор пробрался в квартиру и похитил дорогие часы.

Фото: Piter.TV