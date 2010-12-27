Злую собаку у гаражного кооператива на Кубинской пришлось застрелить

Из-за бродячего животного пострадали трое человек.

Полицейскому пришлось застрелить агрессивную собаку около гаражного кооператива на Кубинской улице. Бездомное животное бросалось на людей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Около 11 часов утра 31 октября в полицию обратилась женщина-вахтер. Она рассказала, что при въезде к гаражам на прохожих набрасывается собака. Кроме того, она покусала другого вахтера.

На место прибыла патрульно-постовая служба полиции. В этот момент животное пыталось напасть на человека, а после на сотрудника полиции. Правоохранитель привлек внимание с помощью спецсигналов патрульного автомобиля.

Из-за высокой степени опасности, один из полицейских вынужден был применить табельное оружие в соответствии с ФЗ "О полиции".

Трое человек пострадали от нападений собаки, сведения о степени тяжести уточняются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы пожаловались на несерьезного хозяина стаффтерьера.

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