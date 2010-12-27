Петербуржцы пожаловались на несерьезного хозяина стаффтерьера

Хозяин выгуливает агрессивную собаку без намордника.

В среду, 23 октября, горожане сообщили об очередном нападении стаффтерьера на женщину с собачкой. Об инциденте петербуржцы рассказали в соцсетях.

Инцидент произошел в Овсянниковском саду. Горожане сообщили, что ранее эта же собака насмерть загрызла своего собрата.

Сегодня утром в Овсянниковском саду американский стаффордширский терьер Гром напал на нашу собаку, которую выгуливала моя мама. Грома всегда выгуливают без поводка и намордника! В результате сегодня он просто накинулся на Рича и схватил его мертвой хваткой! Однажды он загрыз собаку, однако никакие просьбы выгуливать его на поводке и в наморднике не помогли! сказано в сообщении

Также петербуржцы отметили, что эту собаку выгуливают рядом с детскими площадками.

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Фото:pixavbay